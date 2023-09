Naiste hokikoondis osaleb Balti liigas: mängud on kindlasti väga tugevad

Eesti naiste jäähokikoondis lööb sel hooajal kaasa Balti liigas. Koondis kuulub A-gruppi, kus mängib ka Leedu koondis ja viis erinevat Läti klubi. Kapten Kirke Kulla sõnul loodetakse Balti liiga mängudega arendada kokkumängu ja teha vajalik arenguhüpe märtsis Kohtla-Järvel peetavaks MM-i III divisjoni B-grupi turniiriks.

"Meil on hooaja peale üheksa kodu- ja üheksa võõrsilmängu lisaks meie enda meistriliigale. See mängude arv on sel hooajal on väga suur ja need mängud on kindlasti väga-väga tugevad, mis me sealt Balti liigast saame," kinnitas Kulla. "Ma arvan, et võib-olla eelmisel aastal ja varasematel aastatel on meil kokkumängu puudunud, nüüd on täpselt see koht, kus saame seda arendada."

Kodused Balti liiga mängud peab koondis Tartus ja Viljandis. Mitmed naised teevad koondises debüüdi, sest liigas mängitakse laiendatud koosseisuga.

"Nüüd annab peatreener võimaluse suuremale hulgale võtta osa Balti liigast. Ma arvan, et on uusi tulijaid ning tüdrukutel ja naistel on võimalus end näidata, et mida nad suudavad," lisas Kulla.

Senisest paremat hoogu annab koondislastele ka koduliiga, sest Eesti meistrivõistlustel osaleb uuel hooajal lausa seitse naiskonda. Tiitlit kaitseb Kohtla-Järve Everest. Nende trumbiks on ründaja Anna Dubkova sõnul ühtsus.

"Meil on väga sõbralik, tugev naiskond. Me oleme koos mitte ainult jääl, oleme ka sõbrad elus. Sellepärast oleme veel tugevamad jääl," sõnas Dubkova.

Kahe kulla järel hõbedaga leppima pidanud Tallinna Roosa Panter on kapteni Diana Kaareste sõnul teinud hea ettevalmistuse, kuigi Haabersti hallis jääaegu neil trenniks napib.

"Me treenime reede õhtul kell kümme, kui enamus läheb võib-olla juba magama ja pühapäeva õhtuti, et ega meil muud aega polegi. Üritame ise individuaalselt veel siit ja sealt jääaegu juurde saada, meestega käia koos natukene mängimas, aga see probleem on tõsiselt suur," kinnitas Kaareste.

Eelmise hooaja pronksmedaliga lõpetanud Tondiraba hallis mängiv HC Grizzlys on kampa võtnud ka Pärnu mängijad ja väljas nüüd koguni kahe naiskonnaga. Grizzlys Must läheb püüdma medalit ja Grizzlys Valge kogemusi.

"Grizzlys Valgete, kus on Pärnu ja Tallinna naiste segatiim, eesmärk ongi võimalikult palju mängukogemust saada, areneda ja seda motivatsiooni leida jäähokis. Grizzlys Mustalt ootame finaalmängu," naeris Grizzlyse klubijuht Christin Lauk-Grutovoi.

Eesti karikavõitja Tartu hokiklubi Säde kapten Merlin Griffin ütles tiimide esitlusel, et naiskond soovib eelmise hooaja neljanda koha vahetada kulla vastu.

"Eelmine hooaeg oli meil keeruline, kuna saime sellised napid kaotused. Korraks oli päris frustreeriv, aga hooaja lõpp oli hästi positiivne karikavõistluste võiduga. Selleks hooajaks on meil väga hea komplekt kokku saanud, et ma usun, et kuldmedal on täiesti võimalik," kinnitas Griffin.

Seitsme naiskonnaga jäähoki meistriliiga alustab mängudega 23. septembril Kohtla-Järvel ja Tartus.