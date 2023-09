Koduses Poolas mänginud Ukraina lõpetas inglaste võiduseeria

Ukrainas toimuva sõjategevuse tõttu peavad ukrainlased oma kodumänge Poolas, aga atmosfäär oli laupäeval sellele vaatamata Wroclawis suurepärane ja koondis läks publiku rõõmuks Oleksandr Zintšenko väravast 26. minutil juhtima. Inglismaa leidis viigivärava neli minutit enne poolajavilet, kui Harry Kane'i suurepärase söödu realiseeris oma esimeseks koondiseväravaks Kyle Walker.

Bukayo Saka löök tabas teisel poolajal latti, aga rohkem väravaid ei löödud ja nii katkes ka Inglismaa neljamänguline võiduseeria.

Ciro Immobile viis Itaalia Skopjes kaks minutit pärast teise poolaja algust juhtima, aga Enis Bardhi leidis kohtumise lõpus viigivärava ning ka see mäng lõppes tulemusega 1:1. See tähendab, et C-valikgrupis on Inglismaal viie mängu järel 13 punkti, neli mängu pidanud Ukraina on seitsme punktiga teine, kolmest mängust neli punkti teeninud Itaalia on kolmandal kohal.

Kosovole päästsid Šveitsi vastu koduväljakul viigipunkti Mallorca ründaja Vedat Muriqi kaks tabamust, neist teine matši viiendal lisaminutil; Rumeenia ja Iisrael viigistasid 1:1 ning Andorra ja Valgevene väravaid ei löönud.