Käit: proovime Rootsit keskväljal haavata

Eesti koondis viimane kohtumine EM-valiksarjas oli 20. juunil, kui meeskond pidi koduväljakul Belgia 3:0 paremust tunnistama. Enne seda mängiti Aserbaidžaaniga välja 1:1 viik, märtsis jäädi võõrsil Austriale 1:2 alla.

Eesti on F-alagrupis ühe punktiga neljandal real, väravate vahega jääb tahapoole vaid Aserbaidžaan. Rootsi on alagrupist teeninud kolm punkti, kui alistasid kodus Aserbaidžaani 5:0. Belgia ja Austria vastu väravani ei jõutud.

Poolkaitsja Mattias Käit ütles mängueelsel pressikonverentsil, et Rootsit saab keskväljal haavata. "Võib-olla mitte mängu alguses liiga palju riske võtta, mängida natuke kindlamalt, natuke mängu sisse sulanduda. Ma arvan, see saab ka olema kindlasti võtmekoht homme," selgitas Käit taktikat.

Eesti jalgpallikoondise peatreener Thomas Häberli ütles, et võidu võti on täielik keskendumine. "Kindlasti tuleb ette hetki, kus arvame, et mäng on meie kontrolli all, kuid kunagi ei ole kontrolli all kõik 90 minutit, eriti veel Rootsi suguse ründeliiniga meeskonna vastu. Peame keskenduma kuni lõpuminutini välja," sõnas juhendaja.

Suure publikuhuvi tõttu soovitab jalgpalliliit kõigil piletiomanikel staadionile saabuda varakult, et vältida järjekordade tekkimist ning saada osa mängueelsest melust. A. Le Coq Arena festivaliala avatakse laupäeval kell 16.00, avavile on kell 19.00.