Esimene eestlaste loodud superauto asub Pärnus võistlustulle

Laupäeval on Pärnus toimuval HRX Suurel Võidusõidul võimalik võistlemas näha endise Eesti vormelisõidu meistri Tõnis Vanaselja firma loodud superautot Kalana, mille tehnilised näitajad on nagu Vormel-1 masinal, aga välimus on nagu Lamborghinil või Ferraril.

Sel kevadel ilmavalgust näinud Eesti superautot on Vanaselja sõnul arendatud üle seitsme aasta ning peamise töö on ära teinud Eesti insenerid ja disainerid.

Kahekohaline superauto Kalana suudab arendada kiirust kuni 340 kilomeetrit tunnis ning erilise aerodünaamika tõttu on kurvis sama kiire nagu sarnase välimusega kõrge hinnaklassi tänavaautod sirgel.

"Kalana eesmärgiks on anda sõitjale ringrajal vormel-1-lähedane sõidukogemus, olemata ise vormelipiloot. Peamine tugevus on surujõud ehk suurtel kiirustel teel püsimine, mis on parem kui näiteks 2008. aasta vormel-1 autodel. Hiljuti lõi Kalana Pininfarina tuuletunnelis, kus on testitud ka näiteks paljusid Ferrari mudeleid, surujõu absoluutse rekordi," selgitas Vanaselja.

Laupäeval kell 16.00 ja 18.30 osaleb Kalana prototüüp Pärnus Porsche Ringil toimuva HRX Suure Võidusõidu raames GT Open võistlusklassi võidusõidul, mis on superauto jaoks esimene mõõduvõtt ja kust saadud kogemusi kasutatakse edasises arendustöös.

"Suur Võidusõit pole ammu enam ainult võidusõiduüritus, vaid meelelahutuslik koguperesündmus. Sellel festivalil saab meie inseneride ja tehnoloogiaettevõtjate järgmine põlvkond vanemate käekõrval innustust ja inspiratsiooni. Seega on see ka õige koht, kus Kalana rahva ette tuua," ütles Vanaselja.