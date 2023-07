Eestile valiksarjas kaotanud Itaalia tuli Euroopa meistriks

Itaalia võiduvärava eest hoolitses 19. minutil Fiorentina kasvandik Michael Olabode Kayode. "See on suurepärane ja unustamatu hetk minu, minu pere, meeskonnakaaslaste ja treenerite jaoks. Oleme seda momenti septembrist saadik oodanud ja meil on olnud väga raske teekond. Mitte keegi ei oodanud, et me nii kaugele jõuame, kuid me ei kaotanud kordagi usku," rääkis mängu kangelane.

Läinud sügisel valiksarjas Eesti eakaaslastele alla jäänud Itaalia krooniti teist korda Euroopa meistriks, esimene EM-tiitel võideti 2003. aastal. Sealjuures EM-finaalis Itaalia eest platsil käinud mängijatest madistas Eesti vastu kuus noormeest. Võiduvärava autor Kayode Eesti vastu väljakule ei pääsenud.