Agyiri kübaratrikk kergitas Levadia liidriks

Ernest Agyiri (Levadia) avas kümnendal minutil skoori, realiseeris 33. minutil penalti ja vormistas 36. minutil kübaratriki ning vahetati poolajal pingile.

Lisaks oli Kalju jäänud arvulisse vähemusse, sest juba pooltunni möödudes näidati Vladimir Avilovile teist kollast kaarti, mis tähendas eemaldamist.

Teisel poolajal tekkis Kaljul lootus lüüa auvärav, aga Karl Andre Vallner tõrjus Andre Fortune'i penalti.

"Esimene poolaeg oli väga hea. Teine poolaeg... rääkisime küll riietusruumis, et paneme täiega edasi. Ei tea, millegipärast võtsime jala gaasi pealt ära," jäi Levadia kapten Rasmus Peetson osalt enesekriitiliseks.

Eraldi tõi ta välja Ernest Agyiri oma poolelt löödud avavärava. "Supervärav! Ei teagi, mida rohkem öelda," kommenteeris Peetson ja muheles: "Kuna ta eelmisel aastal lõi samasuguse, siis võib-olla see aasta ei olnud enam nii eriline."

Kokkuvõttes leiab ta, et Levadia on saanud konarlikuma perioodi järel hoo sisse. "Oleme saanud kätte hea rütmi, oleme saanud uued mängijad, teeme kõvasti trenni," loetles ta. "Ma arvan, et see on kõva töö tulemus. Kõik annavad tõsiselt iga päev sada protsenti selle nimel, et me paremaks läheks."

Tabeliseis: 1. Levadia 47 punkti (20 mängust), 2. Flora 47 (20), 3. Vaprus 29 (20), 4. Kalev 28 (20), 5. Kuressaare 25 (19), 6. Kalju 24 (20), 7. Paide 22 (20), 8. Trans 19 (20), 9. Tammeka 16 (19), 10. Laagri 14 (20).

Enne mängu:

Tallinna FCI Levadia pole liigamängus Nõmme Kaljule kaotanud juba üle kolme aasta. Kahe klubi mõlemad tänavused omavahelised kohtumised on lõppenud Levadia võiduga, Kalju alistas Levadia viimati 2020. aasta juunis.

Levadia on sel hooajal pidanud 19 kohtumist ning võitnud 13, kogudes lisaks viie viigiga hooaja peale 44 punkti. Liigatabeli tipus olevast Tallinna FC Florast jäädakse kolme punkti kaugusele, seega on Levadial pühapäeval võimalus taas Floraga ühele pulgale tõusta. Levadia loovutas koha liigatabeli tipus Florale mai keskel.

Peatreener Curro Torres ütles enne mängu, et loodab A. Le Coq Arenal fännide toetusele. "Ootab ees järjekordne raske kohtumine, kus tuleb igal meeskonnaliikmel anda endast maksimum. Meie jaoks väga oluline kohtumine enne eurosarja algust," sõnas treener.

Nõmme Kalju on sel hooajal 19 mänguvoorus kogunud kuus võitu, kuus viiki ning seitse kaotust. Liigatabelis asetsevad nad 24 punktiga kuuendal real, võiduga mööduksid nad ühe punkti kaugusel olevast FC Kuressaarest, kes peab veel Tartu JK Tammekaga esimese mänguvooru kohtumise ära pidama.

Kalju peatreener Nikita Andrejev ütles, et meeskond on eelmise mänguvooru kaotuse JK Tallinna Kalevile unustanud. "Viimane mäng on ajalugu ja nendele asjadele me ei keskendu. Meid ootab ees Levadia ja ootame põnevat lahingut," sõnas peatreener.

Levadia on viimase kuu jooksul teinud mitu liigutust ja toonud klubisse tagasi poolkaitsja Brent Lepistu, Mark Oliver Roosnupu, ründaja Robert Kirsi, seni Kalju ridades mänginud äärekaitsja Henri Järvelaiu ning brasiillase Joao Pedro. Lisaks Järvelaiule kaotas Kalju hiljuti ka Ilja Antonovi, kes siirdub Rumeenia esiliigasse.