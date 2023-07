Paide ja Flora mängisid teist korda sel hooajal väravateta viigi

Paide linnastaadionil 816 pealtvaataja ees aset leidnud kohtumises oli mõlemal meeskonnal omajagu võimalusi, sealhulgas mitu lööki, mis tabasid latti ning mitu potentsiaalset penaltiolukorda. Sellegipoolest ei jõudnud kumbki klubi reede õhtul väravani ning leppida tuli väravateta viigiga. Sama seisuga lõppes ka klubide vastasseis täpselt kuu aega tagasi.

Flora on 20 mänguga sel hooajal kogunud 47 punkti, Tallinna FCI Levadia on mänginud ühe mängu vähem ning on 44 punktiga teisel real. Paide Linnameeskonnal on 20 mänguvooruga kogunenud 22 punkti, millega nad on kuuendal tabelireal. FC Kuressaarel on sama palju punkte, kuid Saaremaa klubi on seni pidanud 18 kohtumist.

Premium liiga 20. mänguvoor jätkub laupäeval, kui omavahel lähevad vastamisi JK Narva Trans - Pärnu JK Vaprus ning JK Tallinna Kalev - FC Kuressaare.