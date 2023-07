Poolast naasnud Kirss taasliitus Levadiaga

FCI Levadia jalgpalliklubi teatas kolmapäeval, et meeskonnaga on taasliitunud Eesti koondise ründaja Robert Kirss.

Kirss siirdus selle aasta alguses Poola esiliigaklubisse Sandecja Nowy Sacz, kus mängis pool aastat, ent ei saanud üheksa liigamängu jooksul jalga valgeks.

"Suur rõõm on olla tagasi Eestis ja FCI Levadias! Vahepeal äraoldud aeg arendas mind nii mängijana kui inimesena. Tahan meeskonnale võimalikult kasulik olla, aidates meil püstitatud eesmärgid saavutada. Võistkond on mind suurepäraselt vastu võtnud, tunnen end koduselt ning ei jõua ära oodata, millal saan taas oma poistega väljakule joosta," sõnas Kirss.

"Mul on hea meel, et Robert Kirss on tagasi FCI Levadias," tõdes klubi president Viktor Levada. "Meie ründeosakond sai Eesti koondislase võrra rikkamaks ning FCI Levadias on konkurents alati edasiviiv jõud. Soovin Robertile ja kogu meeskonnale palju edu nii Premium liigas kui ka peagi algavas UEFA Konverentsiliiga kohtumistes," lisas Levada.

FCI Levadias hakkab Kirss kandma mängusärki numbriga 19.