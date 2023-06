Roosnupp taasliitus Levadiaga: vahepealne periood Serbias oli väga õpetlik

Premium liigas teisel kohal paiknev Tallinna FCI Levadia andis oma kodulehel teada, et nendega on taasliitunud ründav poolkaitsja Mark Oliver Roosnupp.

26-aastane Roosnupp siirdus aasta alguses Serbia kõrgliigaklubisse Kruševaci Napredak, kuid eelmisel nädalal teatas klubi, et eestlase leping on poolte kokkulepel lõpetatud.

"Mul on hea meel kodus tagasi olla. Vahepealne periood Serbias oli väga õpetlik ja olen tagasi tugevamana, et aidata meeskonnal saavutada püstitatud eesmärgid. Meeskonda sulandumine läks väga lihtsasti, sest kõik on väga kokkuhoidvad ja toetavad. Usun, et suudame püstitatud eesmärgid saavutada," rääkis Roosnupp Levadia kodulehe vahendusel.

Klubi president Viktor Levada lisas: "Mul on siiralt hea meel tervitada Mark Oliver Roosnuppu tagasi koduklubis! Tema töökus, sihikindlus ja tugevused aitavad meil püstitatud eesmärke täita. Soovin nii talle kui meeskonnale palju edu!"

Roosnupp on Levadia särgis mänginud 214. kohtumises ja löönud 57 väravat. Eesti koondises on Roosnupul kirjas 10 kohtumist.