Euroopa mängudel osaleb ka Eesti padelikoondis

Järgmisel nädalal algavatel Euroopa mängudel on esmakordselt kavas ka padel. Turniirile tagasid Eesti paarid pääsme läbi maailmameistrivõistluste Euroopa kvalifikatsiooni turniiri. Koondise treeneri Siim Tuusa sõnul on nad turniiriks hästi valmistunud.

"Ühel meesmängijal oli nädalavahetusel üks vigastus, et ootame uudiseid, kuidas temal olukord on, kuid üleüldiselt oleme heas vormis ja valmis häid tulemusi tegema. Meil on väga noor võistkond. Naismängijad on kaks 16-aastast tulevikutähte ja meestel on samamoodi noored mängijad, nii et saab olema väga huvitav kogemus," rääkis Tuus.

Koondist esindav 16-aastane Emily Hang mängis varasemalt seitse aastat tennist. Padelile üleminek oli tema sõnul suhteliselt lihtne. "Kuna need on sarnased reketispordid, siis üleminek oli võrdlemisi kerge ja ma ütleks, et padel oli isegi toredam kui tennis tol ajal."

Euroopa mängudelt jääks Hang rahule võiduga. "Me kindlasti läheme koos Noraga sinna võitma, aga vaatab kuidas tuleb ja ma arvan, et ma olen üldse rahul, et ma üldse sinna saan. Ma arvan, et oleme Noraga tugevad ja anname endast parima."

Terve elu võistlustennisist olnud 16-aastane Nora Leinus jõudis padelini kolm aastat tagasi. Oma praeguse mänguvormiga on Leinus väga rahul ning võistlustel soovib ta anda endast parima.

"Trenni on saadud väga palju teha ja ma usun, et ettevalmistused tulevaks võistluseks on olnud väga head. Ma loodan, et läheb hästi. Meie fookus on sellel, et me võidaksime. Leiaksime neid variante kuidas vastaseid võita ja enda mängule kõvasti keskenduda ja koostööd hoida ning lihtsalt leida need võimalused," sõnas Leinus.

Euroopa mängude padeliturniir toimub 21.-26. juunil Krakowis.