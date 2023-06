Eesti ja Aserbaidžaani EM-valikmängu teenindab Tšehhi brigaad

Mängu peakohtunik on 35-aastane Ondrej Berka. Lisaks Tšehhi kõrgliigale on ta tänavu ametis olnud UEFA Konverentsiliigas, UEFA noorteliigas, U-17 EM-valikturniiril ning õigust mõistnud ka Slovakkia ja Tšiili vahelises maavõistluses, vahendab jalgpall.ee.

Äärekohtunikena on abis Ivo Nadvornik ja Kamil Hajek ning neljas kohtunik on Dalibor Černý. Videokohtunikuna on ametis kogenud prantslane Benoit Millot, abivideokohtuniku rollis on tšehh Miroslav Zelinka.

Aserbaidžaan ja Eesti lähevad Bakuus Dalga Arenal vastamisi kell 19.00, mängule saab otsepildis kaasa elada Viaplay vahendusel.

Kolm päeva hiljem, 20. juunil mängib Eesti koondis aasta esimese kodumängu, kui EM-valiksarjas minnakse vastamisi Belgiaga. Kodumäng tähistab Eesti meeste koondise läbi aegade 500. ametlikku kohtumist. Kell 19 alustab staadioni ümber festivaliala, kell 19.30 esineb aasta meesartist Stefan, kell 21 alustavad koondised mängueelse soojendusega, hümnid kõlavad kell 21.30 ja kohtunik annab avavile kell 21.45.