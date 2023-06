Vastaste südikam mäng Kullerkannu ei üllatanud

Kuigi Eesti sai ka võõrsil Põhja-Makedooniast 3:0 jagu, tuli koduvõit veidi raskemalt. "Eks alati on nii, et esimeses mängus - kui sa ei ole veel vastasega kunagi mänginud -, siis võib tihti olla nii, et sa ei oskagi nende vastu mängida," lausus Eesti koondislane Liis Kullerkann ERR-ile.

"Nüüd oli neil videomaterjal olemas, olime nende vastu mänginud. Iga tiim tuleks selles olukorras tugevamana vastu."

Ees seisavad veel võõrsilmängud Austria ja Lätiga. Eeldatavalt esitavad need mängud veel suuremaid väljakutseid. "Kindlasti on keerulised, aga peab minema enesekindlalt ja tugevalt peale," sõnas Kullerkann.

"Kindlasti paremini kui täna. Täna me võib-olla kõige paremat võrkpalli näidanud, aga samas on mul hea meel, et me selle värina täna välja saime. Loodetavasti on reisi peal rohkem kindlust."