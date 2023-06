Roosnupp ja Serbia kõrgliigaklubi Napredak lõpetasid lepingu

Serbia kõrgliigaklubi Kruševaci Napredak andis sotsiaalmeedias teada, et eestlasest poolkaitsja Mark Oliver Roosnupu leping on poolte kokkulepel lõpetatud.

Roosnupp liitus Napredakiga tänavu jaanuaris Tallinna Levadiast, kui sõlmis Serbia klubiga 1,5-aastase lepingu. Roosnupp rääkis mõned päevad pärast lepingu sõlmimist, et üleminekus mängis rolli Levadia-ajast tuttav Marko Putincanin. "Ta helistas mulle ja ütles, et siit tuntakse huvi, et mis ma muidu arvan sellest. Andsin oma nõusoleku ja siis juba helistati mulle klubist, natuke suhtlesime ja saime need tingimused paika," vahendab Soccernet.ee.

26-aastane Roosnupp mängis Serbia kõrgliigas üheksanda koha saanud Napredaki eest 12 kohtumist, aga neist vaid kaks algkoosseisus. Tema arvele jäi üks resultatiivne sööt.