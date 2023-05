Klopp sai hooaja lõpus juhendamiskeelu

See tähendab, et sakslasel jääb vahele liigahooaja viimane kodumäng Aston Villaga, aga viimase vooru kohtumiseks Southamptoniga on ta eeldatavasti tagasi.

Kloppi karistati väljaütlemiste ja käitumise pärast aprillis toimunud kohtumisel Tottenham Hotspuriga, mille Liverpool tulemusega 4:3 võitis.

Meeskonna 94. minuti võiduväravat tähistas Klopp demonstratiivselt neljanda kohtuniku ees ja sõnas hiljem, et peakohtunik Paul Tierneyl on "midagi Liverpooli vastu".

Lisaks mängukeelule peab sakslane tasuma 75 000 inglise naela suuruse trahvi.

Klopp, kes ei olnud kohtumise jooksul rahul õigusemõistjate tööga, on pärast öelnud, et kahetseb omaväljaütlemisi, nimetades neid kohatuteks ja emotsionaalseteks.