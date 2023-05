Maijooksule registreerijate arv läheneb kümne tuhande piirile

Maijooksul saavad naised ja tütarlapsed osaleda traditsioonilisel seitsme kilomeetri pikkusel distantsil ja kolme kilomeetrisel Rimi tütarlastejooksul. Rada võib läbida nii joostes, käies kui kepikõndi tehes. Valida saab ajavõtuga ning ajavõtuta distantside vahel. Jooksu- ja käimisrajad viivad osalejad Maarjamäe ümbruses kulgevatele teedele ja terviseradadele.

Enne starte toimub MyFitness soojendusvõimlemine asjatundlike treenerite eestvedamisel. Rajal antakse maijooksulistele hoogu juurde arvukates ergutuspunktides. Kõiki lõpetajaid ootab toetajate poolne hinnaline kingikott, ainulaadne seemnemedal ning traditsiooniline laevareisi pakkumine Tallinkilt.

Tallinna Lauluväljakul on 20. mail avatud ka suur tervisemess, kus on esindatud spordi- ja vaba-aja kaupade pakkujad, tutvuda saab erinevate tervisetoodetega ning registreerida liikumissündmustele. Üle mitme aasta on taas avatud ka ülipopulaarne meestehoid. Päev kulmineerub autasustamise ja traditsioonilise Maijooksu kevadkontserdiga, kus esineb Karl-Erik Taukar Band.

Terve maikuu jooksul (1.-31. maini), saab kaasa teha ka virtuaalsel lastejooksul ja Maijooksu kombol, mis sobivad igale liikumisharrastajale. Kuna esimesest Maijooksust möödub 35 aastat, siis on selle auks tänavune virtuaalne Maijooksu kombo just 35-kilomeetri pikkune. Distants tuleb kuu aja vältel läbida kas joostes või käies jõukohaste osade kaupa, kuni 35 kilomeetrit täis saab. Igaüks saab kehtestatud reegleid järgides Maijooksu kombo läbida oma väljavalitud marsruudil maikuu jooksul.

Maijooks on Eesti läbi aegade suurim naistele suunatud tervise- ja liikumissündmus, millel on kolmekümne viie aasta jooksul sportlikult aega veetnud üle kahesaja tuhande tubli naise. Esimene Maijooks toimus juba 1988. aastal.

Eesti suurimale naiste liikumissündmusele saab registreerida siin. Lauluväljaku peaareenil toimuvale Limpa lastejooksule saab eelregistreerida siin.