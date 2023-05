Sampdoria langeb viimase 20 aasta jooksul teist korda esiliigasse

Itaalia jalgpalli kõrgliigas sai esmaspäeval selgeks, et Genoa meeskond Sampdoria peab järgmisel hooajal mängima esiliigas ehk Serie B-s.

Tunamullu kõrgliigahooaja üheksandal kohal lõpetanud Sampdoria on seekord 34 mängust suutnud võita vaid kolm ja esmaspäevane 0:2 kaotus Udinesele tähendab, et alumise kolme seast pole il Dorial võimalik ka matemaatiliselt kõrgemale tõusta.

Sampdorial on Serie A punase laternana 17 punkti, nende ees on Cremonesel 24, Spezial 27 ning Veronal 30 punkti. Ohus on ka 31 punktiga 16. kohal olev Lecce, 35 punkti kogunud Salernitana saab juba kergemalt hingata.

2000. aastate keskel teenis Sampdoria Serie A-s stabiilselt kohti esimekümnes, 2010. aastal tuldi lausa neljandaks, ent järgmisel hooajal tabas meeskonda katastroof ja 18. koht viis Genoa tiimi esiliigasse. Viimase 20 aasta jooksul ongi Serie B-s mängitud ühe korra, sest meeskond teenis kohe esimesel katsel pääsme tagasi kõrgliigasse.

Sampdoria nukker aasta on nende jaoks seda valusam, et linnarivaal Genoa on juba koos Frosinonega järgmiseks hooajaks taganud koha kõrgliigas.Teistes esmaspäeval toimunud Serie A mängudes oli Empoli 2:1 üle Salernitanast ja Sassuolo ning Bologna mängisid 1:1 viiki.