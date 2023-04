Meeskonna üle uhke Rooba: kukkusime, saapad jalas

"Võib olla uhke selle üle, et iga kord, kui vastane suutis hoo saavutada, väravaid lüüa ja tundus, et meie selgroog hakkab murduma, tulime mängu tagasi," rääkis Rooba kaotuse järel ERR-ile.

"Vahe oli lõpuks natuke palju, et rääkida võrdsest mängust, aga me ei andnud kordagi alla. Me võitlesime. Võib olla aus, et täna oligi selline klassivahe," sõnas kapten.

"Imet me ei suutnud teha, aga kukkusime, saapad jalas. Võib esituse üle uhke alla, andsime kohale tulnud ägedale publikule hea elamuse ja jätkame turniiri pea püsti. Kaks tähtsat mängu on ees, kaks võimalust võita on ees," lõpetas Rooba.

Tabelis Jaapani ja Ukraina järel kolmandaks langenud Eesti kohtub neljapäeval liidri Jaapaniga.