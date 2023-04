Tupamäki: kõige tähtsam oli, et me ei andnud alla

"Raske esimene, raske teine. Seitse on liiga palju," tõdes Eesti peatreener Jussi Tupamäki intervjuus ERR-ile. "Kaitsemänguga, värava ees mängimisega olid probleemid. Kaks esimest mängu olid nii palju aeglasemad, siin oli mängukiirus teistmoodi. Läks aega sellega harjumiseks. Peame kindlasti paremini kaitset mängima, nelja visatud väravaga peaks ikka iga kord mängu võitma."

"Ukraina oli väga ühine, mängis ühe rusikana ja julge vaimuga. Müts maha," kiitis peatreener vastaseid.

"Kõige tähtsam oli, et me ei andnud alla. Oleksime võinud mängimise lõpetada, aga me ei tee seda kunagi, mängime lõpuni, võitleme Eesti värvide eest. Selles mõttes oli lõpp tähtis, et saime natuke väravaid visatud ja see viib meid paremini järgmisele mängule," lisas Tupamäki.