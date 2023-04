Rühmvõimlemises tulid Eesti meistriks Rütmika Siidisabad

Üksikalade finaalides võitis nii rõnga-, lindi- kui kurikaharjutuse Ester Kreitsman, kes mitmevõistluses noppis laupäeval oma esimese täiskasvanute Eesti meistrivõistluste medali – pronksi. Ta tunnistas, et mitmevõistluse finaali eel andsid närvid tunda, kuid pühapäevaks oli möödunud aasta juunioride meister juba rohkem omas elemendis.

"Ma arvan, et jäin kõige rohkem rahule kurikatega, kuna eile mul läks päris halvasti kurikatega ja täna ma sain siis parandatud enda vead," sõnas Kreitsman. "Kuna ma praegu tulin meistriklassi, siis kindlasti on konkurents suurem, siin on vanemad tüdrukud ehk siis mina olen üks kõige noorematest. Saan võistelda uute inimestega ja see on päris huvitav."

Palliharjutuse võitis meistriklassi mitmevõistluses Eesti absoluutseks meistriks kroonitud Polina Muraško, kes nentis, et reeglimuudatuste ja esile kerkivate noorte konkurentsis on kogenud võimlejatel väike eelis, kuid temagi pühendab aina rohkem aega treeningutele. "Annan väga palju aega, sest rasked kavad – minu meelest mul rasked kavad –, pean töötama iga päev ja olema vormis," rääkis Muraško. "Kui on sesoon, siis kiiremini tulevad treeningud, sest kõik on juba harjunud. Aga kui alustan hooaega, siis võin istuda kuus-seitse tundi, aga see on alguses, sest peab kõik korda tegema, aga tegelikult neli-viis tundi iga päev."

Esikolmikusse tulnud võimlejad jätkavad ettevalmistusi tulevasteks Euroopa meistrivõistlusteks, mis toimuvad mai keskel Bakuus.

Mais ootab ka rühmvõimlejaid ees EM. Eesti meistriks krooniti võimlemisklubi Rütmika eliitrühm Siidisabad, kes päris rahule kogu nädalavahetusega ei jäänud, kuid uue kava täiuslikuks lihvimine võtabki veel aega. "Ma ütleks ikkagi, et terve aasta, hooaja lõpuks saavutame need ideaalsed katsed. MM-il teeme oma parimad esitused," rääkis Siidisabade kapten Maria Terep. "Kindlasti tahaksime juba varem, mai lõpus on Euroopa meistrivõistlused, aga MM-il veel tugevamalt kindlasti."