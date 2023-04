Siidisabad said MK-sarja avaetapil viienda koha

Siidisabad võimlesid MK-etapil koosseisus Karolina Kuusik, Liisbet Sorge, Liina Sarv, Hanna Mägi, Elis Sarapuu, Maria Terep, Emily Hermann ja Marta Reilson.

Eelvõistlusel kogus rühm 24,800 punkti, finaalis 26,400 silma ning teenis kokkuvõttes 51,200 punktiga viienda koha. Nende järel oli kuues teine Eesti rühm Violett 48,050 silmaga. Võit läks seekord Soome, kui MM-hõbe Minetit teenis kokku 54,900 punkti, vaid 0,1 punkti enam kui Bulgaaria koondis.

"Üldjuhul jäime oma katsetega väga rahule. Kui eelvõistlus oli natukene ebakindel, siis finaalkatse tegime juba palju kindlamalt ja seda näitasid ka punktid," rääkis Siidisabade rühma kapten Maria Terep.

"Meie selle aasta kava teemaks on armastus ja tunded. Selle aasta kavad teeb eriliseks see, et on uued reeglid ning on palju uusi elemente, mida me varem ei ole teinud ning mida meil on siiani vaja veel harjutada. Seega läheme nüüd tagasi kodusaali, et harjutada veel edasi ning juba nelja nädala pärast suunduda edasi järgmisele MK-etapile," lisas ta.