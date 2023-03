Zahkna: kõige olulisem, et kas või esimene tiir tuleks välja

"Selle kümne päevaga (MM-i ja Nove Mesto MK-etapi vahel – toim) ikkagi tase muutus kõikidel, välja arvatud norrakatel – nemad on ikka tipus. Aga jälituses läheb mul sekund ees üks mees ja tuleb sekund tagantpoolt Johannes Kühn. Ideaalis, tean, et kui temaga kaasa lähen, tõmban end täiega üle, aga oleneb ka ilmast," arutles Zahkna. "Kui on väga sula, siis ma ei saa kaasa minna, aga kui kiired olud, siis võib-olla on lihtsalt kiirused nii suured, et tuuletakistuse võit on nii suur, et lihtsalt pean minema.

"Esimesse tiiru tulen kuskile tiiru tagumisse otsa. Igal juhul on see laskmise võistlus alati. Viimati, kui siin jälituses olin, panin äkki kohe lamades kaks trahvi ära ja kukkusin pundi lõppu, see oli päris valus ja väga ebameeldiv võistlus," tunnistas ta. "Seda tahaks vältida. Et kas või see esimene tiir tuleks välja, see on kõige olulisem."

Meeste 12,5 km jälitussõidu otseülekanne algab ETV-s ja ERR-i spordiportaalis kell 14.30.