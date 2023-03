Puhtalt lasknud Zahkna mahtus MK-etapi sprindis 20 parema sekka

Sel hooajal ülivõimas olnud Johannes Thingnes Bö jätkas edukalt ka Nove Mestos, kui edestas samuti puhtalt lasknud venda Tarjei Böd finišis täpselt poole minutiga. Kolmas oli püstitiirus ühe korra eksinud Vetle Sjaastad Christiansen (+1.15,2), Norrale tõi nelikvõidu Endre Strömsheim (0; +1.17,9).

Parima eestlasena läbis Rene Zahkna mõlemad lasketiirud puhaste paberitega ja kaotas Böle lõpuks 2.16,2, mis andis talle 19. koha. Zahkna karjääri parim individuaalne MK-koht on 17, mille ta saavutas eelmisel hooajal Oberhofi sprindivõistlusel.

Raido Ränkel oli lamadestiiru järel 11. kohal, aga eksis seejärel püsti kolm korda ja pidi lõpuks leppima 54. kohaga (+3.17,4). Kristo Siimer (2+0; +3.05,4) sai 47. koha.

Enne võistlust:

Stardinimekirjas on 99 meest, nende sest kolm eestlast: Rene Zahkna stardinumber on 47, Kristo Siimeril 53 ja Raido Ränkelil 97.

Zahkna on sel hooajal sprindis korra punktikohale jõudnud, kui Hochfilzenis oli ta 35.

MK-sarjas on sel hooajal seni sõidetud viis sprinti ja kõik on võitnud norralane Johannes Thingnes Bö, kes võitis sel distantsil ka MM-kulla. Kahel korral on Thingnes Bö järel teise koha saanud koondisekaaslane Sturla Holm Lägreid, lisaks on ta kolmel korral olnud kolmas. Veel on pjedestaalile jõudnud sakslane Roman Rees, prantslane Emilien Jacquelin, sakslane Benedikt Doll, norralane Tarje Bö ja rootslane Martin Ponsiluoma. MM-il võttis Norra sprindis kolmikvõidu, kui Thingnes Bö järel võitis hõbeda tema vanem vend Tarjei Bö ja pronksi Lägreid. Nove Mestos aga Lägreid ei võistle, kuna nakatus koroonaviirusega ja sõitis tagasi Norrasse.

Sprindi 60 paremat pääsevad laupäevasesse jälitussõitu.