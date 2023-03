Himma teatesõidust: ei saa üldse rahul olla

"Ei saa üldse rahul olla, kurb ja halb tunne on. Tegin hea alguse ja lootsin, et suudan teiste kannul püsida, aga tõusudel ei saanud suuska pidama, mistõttu läks raskeks. Suusk oli libe, aga pidavust polnud. Kahjuks läks täna nii," rääkis avavahetust sõitnud Martin Himma.

"Tulime ikkagi ootustega, et kõik teevad hea sõidu. Esikaheksa koht oleks olnud ootuste ületamine ja esikümne koht miski, millega rahule jääda. Aga kui teen avavahetuse nii kehvalt, siis on raske rahule jääda," lisas Himma.

"Ütleme nii, et rahuldav tulemus. Kindlasti oleks võinud paremini minna, aga kuna seis on praegu selline, siis ei saa midagi halba öelda," sõnas ankrumees Kaarel Kasper Kõrge.

Kõrge ja Alvar Johannes Alev stardivad pühapäeval 50 km maratonis. "See on selline distants, kus loodad alati parimat, aga ei tea kunagi, mis võib juhtuda. Poole distantsi peal võid nii läbi olla, et ülejäänud tõusud tuleb kõndida. Positiivne oleks see, kui suudaksin kaks aastat tagasi sõidetud 35. koha üle sõita," ütles Kõrge.