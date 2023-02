Kaasiku sprindist: see oli hea lahtisõit, edaspidi võiks paremini minna

"Vaikselt tuleb, aga natuke oleks täna võinud parem olla. Rada oli juba soojendusel väga pehmeks läinud," tunnistas Kaasiku. "Eks igaüks unistab 30 hulka saada, aga läheb aega veel."

"Täna oli hea lahtisõit, võib edaspidi paremini minna," ütles ta ülejäänud MM-i kohta.

Tema kaksikõde Keidy Kaasiku lõpetas 44. kohaga. "Rada oli pehme, aga kõikidel on samad tingimused," sõnas ta. "Rada isegi sobis mulle paremini kui Whistleris. Siin oli kohe üks tõus ja see sobis mulle rohkem. Vorm oli ka natuke parem, ise tundsin, et enesetunne oli parem kui U-23 MM-il.

"Koos [õega] paarissprinti sõita oleks väga tore. Ja siis 10 km uisku," rääkis Keidy Kaasiku edasiste plaanide kohta MM-il.