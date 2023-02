Tomingas: see ei ole see, mille pärast suvi otsa trenni teen

"Ei ole veel oma sõitu üles leidnud," lausus ta kommentaariks ERR-ile. "See ei ole see, mille pärast suvi otsa trenni teen. Ühe trahviga ootaks kohta eespool."

"Sõidutunne oli keskmine. Kõige parem kindlasti ei olnud," jätkas Tomingas. "Tõusu peal tundsin end okeilt. Võib-olla sirged, kus tuli tuul vastu - lasin end sellest liialt mõjutada."

Eesti koondise paremuselt teine oli Susan Külm, kes lasi mööda kolm lasku. Tasuks 60. koht ja viimasena pääs jälitussõitu. Kaotust Herrmann-Wickile kogunes 2.56,4.

"Päris kehva. Ei taha vabanduste taha pugeda. Ilmselt see esimene MM ja lihtsalt ei saa oma emotsioonide ja tunnetega hakkama," sõnas Külm ja tunnistas, et on olnud Oberhofis närvis ja pabistas.

"Täna nii väga ei olnud kui segateate päeval. Siis oli tõesti - ma ei ole aastaid sellist närvi tundnud! Aga teate kehv laskmine jäi natuke hingele ja võib-olla tekkis sellest väike ebakindlus. Oma arust vigu ei teinud, aga märgid jäid üles..."