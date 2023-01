Toom Kalev/Cramo mängugraafikust: ei too vabandusi, aga jaanuar on ulme

BC Kalev/Cramo korvpallimeeskonna ääremängija Hugo Toom tõdes pärast kolmapäeval FIBA Europe Cupi vahegrupis Türgi klubilt Gaziantepilt saadud 70:92 kaotust, et aasta alguse mängugraafik on meeskonnale jätnud oma jälje.

Nädala eest Crailsheimi alistamisega tabelisse esimese võidu teeninud Eesti klubi kaotas kolmapäeval juba avaveerandi 9:24 ning pärast tasavägist teist perioodi lubas vaheajalt naastes Gaziantepil kolmandal veerandajal endale visata 33 silma.

"Lasime nende staarmängijatel end käima saada. Alguses lasime lihtsad korvid, kõrge klassiga mängijad panevad lõpuks ka rasked ära, kui neil käima lased minna. Raske oli, raske oli," tõdes Toom intervjuus ERR-ile. "Koduväljakul peab alati lõpuni pingutama ja pead püsti hoidma. Täna kahjuks ei tulnud."

Kalev/Cramol on jaanuaris olnud karm graafik: koos kolmapäevasega on 25 päeva jooksul mängitud juba kümme mängu. "Mängude graafik on küll tihe olnud, jaanuar on päris ulme," sõnas Toom. "Ei taha vabandusi tuua, aga kõik teavad, et nii palju mänge on raske mängida. Muidugi tahame eurosarjas kõige paremat mängu näidata, selle jaoks treenime. Nüüd tuleb teised mängud ära võtta."