Ala vahetav tippsuusasprinter: mõnikord on vaja loobuda ka headest asjadest

Maailma naiste murdmaasuusatamise üks paremaid sprintereid Anamarija Lampic hakkab laskesuusatajaks . Sloveenlanna vihjas, et üks alavahetuse põhjuseid on ka murdmaasuusatamises toimuv.

"Ma otsustasin valida laskesuusatamise ja ma tahan teha kõik selleks, et saada seal üheks paremaks," sõnas Lampic esmaspäeval antud pressikonverentsil. "Ma olen teadlik sellest, et mõnikord on vajalik loobuda headest asjadest, kui soovid midagi muuta ja edasi liikuda."

26-aastane Lampic lisas, et teda häirivad mõned asjad murdmaasuusatamises, kuid ei läinud kriitika osas täpsemaks. "Ma lihtsalt ütlen, et murdmaasuusatamise tegutsemis- ja mõtlemisviis ei olnud minu otsustamise juures positiivse kaaluga," lisas ta.

"Ma vahetan murdmaasuusatamise laskesuusatamise vastu. Ma tean, et see ei saa olema lihtne. Ma pean õppima laskma, pean õppima uusi asju. Ma ei karda neid väljakutseid, ma tean, et olen endale seatud eesmärgi nimel võimeline tegema kõva tööd."

Sellest hoolimata ei välistanud Lampic, et võib osaleda järgmisel aastal ka murdmaasuusatamise MM-il. Võistlused toimuvad tema kodumaal Planicas.

Lampic võitis hooajal 2020/2021 MK-sarja sprindiarvestuse ning tuli 2020. aastal kolmandaks ja tänavu teiseks. Kokku on tal kolm individuaalset MK-etapivõitu ja kolm medalit MM-idelt: hõbe ja pronks paarissprindis (2019, 2021) ning pronks individuaalsprindis (2021).

"Ma võin seniste tulemuste pealt öelda, et olen teinud nii mõndagi ja saavutanud kõik eesmärgid peale tänavuse olümpiamedali, mis oli püütav, aga kahjuks ma seda ei saanud," kommenteeris sloveenlanna.