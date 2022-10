Neidude U-17 jalgpallikoondis teenis Ukraina vastu olulise viigipunkti

Mäng kujunes väga tasavägiseks ning võimalusi jagus mõlemale poolele, ent kumbki võistkond olukordi väravateks vormistada ei suutnud. Eriti võimalusterohke oli Eesti jaoks teise kolmveerandtunni algus, kui Ukraina eakaaslased suruti üha enam kaitsvasse rolli ning ise tegutseti palliga enesekindlalt, ent paraku jäid löögid ebatäpseks, vahendab jalgpall.ee.

A-tugevusgrupis koha säilitamiseks vajas Ukraina kindlat võitu ning eriti januselt tegutseti mängu lõppfaasis, ent Eesti hoidis külma närvi ning tegutses kaitses otsustavalt.

0:0 lõppseis oli Eestile A-tugevusgrupis koha säilitamiseks vägagi sobiv tulemus, sest Ukrainat edestati alagrupi tabelis väravate vahega.

Neljapäevases teises kohtumises läksid omavahel Kadrioru staadionil vastamisi Inglismaa ja Taani ning 3:1 võiduga kindlustasid inglannad alagrupivõidu.

Koondise peatreeneri Aleksandra Ševoldajeva sõnul oldi mänguks Ukrainaga hästi valmistunud ning miinimumeesmärk sai A-tugevusgrupis koha säilitamisega täidetud. "Ukraina oma mänguga meid ei üllatanud – nad mängisid täna nii nagu eelmisel aastal ning nägime seda ka sellel aastal nende mängudes Inglismaa ja Taaniga. Tähtis oli, et meie eksimustest ei pääseks vastased ohtlikult kontrarünnakutele. Tahtsime mängida kaitsvamalt ja seda me ka tegime. See, et suutsime taga nulli hoida, oli päris oluline," rääkis Ševoldajeva.

Koondise kapteni Liisa Liimetsa sõnul võib võistkond turniiriga kokkuvõttes rahule jääda. "Neid olukordi, kus me täitsime endale püstitatud eesmärke, oli palju. Samas on väga palju veel ruumi õppimiseks ja arenemiseks. Kõik pingutasid ja üldpildis saab rahule jääda," sõnas Liimets ning lisas, et turniiri tegi veelgi erilisemaks tõsiasi, et kõik mängud peeti Eesti rahvusstaadionil A. Le Coq Arenal.