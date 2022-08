Tugil on EM-il toeks Kirt: ma poleks siin, kui ei näeks temas potentsiaali

"Eks kõik langeb sellele, kui hästi suudab sportlane oma närve hoida ja esimesel täiskasvanute tiitlivõistlusel kogu asjaga toime tulla. Seepärast olen ka mina siin," rääkis Kirt ERR-ile. "Muidu oleks pidanud siia tulema Toomas Merila, aga kuna tema enam reisida ei taha ja Gedly on meie tiimi sportlane, tundus ainuõige variant temaga koos kaasa tulla."

"Tuleb usaldada seda, mida oled ettevalmistusperioodil teinud. Tal on olnud sel hooajal väga hea ettevalmistus, loodan, et tuleb selle pingega toime ja teeb ilusa võistluse," rääkis Kirt. "Tuleb eeldada, et [kvalifikatsioonist edasipääsuks] on vaja visata 61 meetrit; seda olen Gedlyle ka rõhutanud, et tuleb ennast maksimaalselt kokku võtta ja üritada teha oma hooaja parim võistlus."

Naiste odaviske kvalifikatsioon on kavas neljapäeval, Tugi viskab B-grupis ja normiks on 61 meetrit. Tugi isiklik rekord, Eesti kõigi aegade neljas tulemus, on juulis Rakveres visatud 58.38.

"Ma ei oleks siin, kui ma ei näeks temas potentsiaali," kinnitas Kirt. "Sellepärast on ka tähtis, et keegi oleks temaga kaasas ja tal oleks seljatagune ka edaspidi. Näen temas potentsiaali, ta on väga pühendunud sportlane, alati õigel ajal kohal ja teeb kõik asjad ära. Pigem tuleb teda tagasi hoida. Ta on alles 20-aastane, ei taha talle pingeid peale panna, et ta nüüd peab homme edasi saama. Tuleb meeles pidada, et tal on pärast seda veel palju võistlusi ees."

Millal näeb aga Kirti taas suurvõistlustel viskamas? "Võtame sügise vastu, siis istume maha ja mõtleme asjad läbi; vaatame, kuidas edasi liigume: kindlasti liigume, aga kuidas ja mis rollides, see selgub sügisel," sõnas ta.