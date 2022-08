Gedly Tugi: pigem tunnen suurt ootust kui närvi

"Lähen võistlusele vastu ainult heade mõtete ja tunnetega. Olen tänavu kõiges paremaks saanud - treeningud on kvaliteetsemad, olen ise targem ja ka toetustiim on parem. Füüsiliselt pole ma tugevamaks saanud, aga üldfüüsiline vorm on läinud paremaks, sest oskan targemini trenni teha," rääkis Tugi kvalifikatsiooni eelõhtul.

Münchenis toetab Tugi neli aastat tagasi Berliinis peetud EM-il pronksile tulnud Magnus Kirt. "Tema on minuga kaasas kui treeneri käepikendus. Ta abistab mind ja annab mulle mõtteid. Kindlasti on tema tarkustest kasu."

Juulis püstitas kolme aasta tagune juunioride EM-i pronks uue isikliku rekordi (58,38 m), mis on Eesti naiste kõigi aegade paremuselt neljas tulemus. Neljapäeval on kvalifikatsiooni normiks 61 meetrit.

"Ma ise arvan, et finaali viib 58-59 meetrit. Ma ei ütleks, et see norm on minu jaoks väga hull, sest olen sel aastal kaks korda üle 58 meetri visanud. Kindlasti annab staadioni melu ja atmosfäär mulle jõudu juurde. Pigem tunnen suurt ootust kui närvi!"

Naiste odaviske kvalifikatsioon algab neljapäeval kell 10.00. Tugi kuulub B-gruppi koos maailmarekordiomaniku Barbora Spotakovaga. B-grupi võistlus algab kell 11.15, otseülekannet näitavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal.