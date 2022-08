Nafissatou Thiam sai oma teise EM-i kulla

Thiam läbis viimase alana 800 m kindlalt, lõpetades jooksu 10. kohal ning võttes oma teise EM-i kulla. Belglanna võidutses Euroopa meistrivõistlustel seitsmevõistluses ka 2018. aastal Berliinis. Teise koha sai poolakas Adrianna Sulek 6532 punktiga ning pronksmedali teenis šveitslanna Annik Kälin, kogudes 6515 punkti.

Enne viimast ala:

Neljapäeval toimus naiste seitsmevõistluse teine võistluspäev. Hommikul toimus kaugushüpe ja odavise, õhtul ootab sportlasi ees finaal, kui joostakse 800 m.

Kaugushüppes sai kõige parema tulemuse kirja Kälin, kes hüppas isikliku rekordiga võistluse parimaks tulemuseks 6.73. Teisele kohale tuli isikliku rekordiga poolatar Adrianna Sulek (6.55). Kolmanda koha sai sakslanna Sophie Weisenberg (6.35). Võistluse liider Thiam tuli üheksandale kohale ja hüppas 6.08.

Viimane ala enne õhtust finaali oli odavise. Parima tulemuse viskas ungarlanna Xenia Krizsan (50.38). Teisele kohale tuli sakslanna Carolin Schäfer (50.18), kes edestas kolmanda koha saanud rootslannat Bianca Salmingut (50.15) kolme sentimeetriga. Thiemi parim vise oli 48.89, mis kindlustas talle neljanda koha.

Õhtuse finaali eel on belglanna endiselt liidripositsioonil 5776 punktiga, kuid esimese võistluspäeva uue isikliku rekordi püstitamise lootust enam pole.

Teisele kohale on kerkinud Kälin (5604) ning kolmandat kohta hoiab Sulek (5560). Neljandal kohal on Thiami koondisekaaslane Noor Vidts (5497).