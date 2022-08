Poolfinaalist välja jäänud Nazarov: keha polnud nii pikaks hooajaks valmis

Nazarov jäi enda eeljooksus 10,39-ga neljandaks, kokkuvõttes sai eestlane 13. koha. "Eesmärk oli edasi pääseda ja näidata kiiret aega, kumbagi ma kahjuks ei suutnud. Pole midagi parata," tõdes Nazarov pärast võistlust ERR-ile.

"Närvi taha see kindlasti ei jäänud, pigem on hooaeg pikk olnud, mul pole sellist pikka hooaega varem suvel olnud. Keha ei olnud selleks valmis," sõnas Nazarov. "Juunis üritasin palju võistelda ja MM-ile pääseda, sellega ebaõnnestusin võib-olla natuke selle poolest, et hooaja lõpuks ei jätkunud piisavalt energiat."

"See üks jooks mind kartma ei pane, järgmine aasta on uued tiitlivõistlused ja siis olen uuesti platsis," kinnitas Nazarov.