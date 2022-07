Katari jalgpallikoondis veedab enne MM-i kuus kuud treeninglaagris

Novembris algavad 2022. aasta jalgpalli maailmameistrivõistlused, mis toimuvad esmakordselt moslemiriigis Lähis-Idas. Turniiri võõrustaja riigi Katari jalgpallikoondis on otsustanud enne MM-i veeta kuus kuud treeninglaagris.

Ülemaailmne üritus on äärmusliku kuumuse tõttu viidud suvest jahedamatele talvekuudele novembrisse ja detsembrisse, kus matše peetakse konditsioneeriga staadionitel.

Katari rahvusmeeskond läheneb ettevalmistusele ebatavaliselt, viibides kuus kuud koos treeninglaagris.

Eelmisel kuul kokku pandud 27-liikmeline tiim ja Felix Sancheze juhitud meeskond peavad mitu sõpruskohtumist enne A-alagrupi avamängu 21. novembril Ecuadori vastu.

Laagri esimene osa toimus Hispaanias, enne kui nad siirdusid Austriasse, kus neil on nelja meeskonnaga turniir, kuhu kuuluvad Maroko ja Ghana, kes osalevad ka MM-il ning Jamaica.

"Idee pole täiesti hull, kuid see on kummaline asi," ütles allikas ühest Katari Superliiga (QSL) meeskonnast BBC Spordile.

"See on lihtsalt liiga pikk. Nad peaksid seda tegema lühema aja jooksul. Mängijate võistlusmängudest välja viimine on vaimsest küljest raske.

"Raske on nii kaua koos püsida. Mängijad võivad vaimselt läbi põleda ja nad võivad otsustada laagri katkestada."

Tundub, et idee pärineb 20 aasta tagusest ajast, mil MM-i kaaskorraldaja Lõuna-Korea veetis viis kuud laagris, enne kui jõuti lausa poolfinaali, kus nad kaotasid Saksamaale.

Plaan on enne turniiri korraldamist grupina töötada nii taktika kui ka meeskonnavaimu ja mõistmise loomise kallal.

"Küll aga nad ei treeni kogu aeg. Nad võivad tuua oma pered laagrisse ööbima ja nendega vaba aega veeta. Muidu muutub see sõjaväelaagriks ja see pole riigi mentaliteet," lisas allikas.