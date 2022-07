Lahemaa rahvuspargis asuv Hara laht täitub nädalavahetusel purjedega

Eeloleval nädalavahetusel on oodata erakordset sündmust nii Hara sadama kui Eesti purjetamise kogukonna jaoks. Uusi võistluspaiku ei teki niisama lihtsalt.

Hara Seilamise Selts võõrustab valmivas Hara Sadamas esmakordselt Eesti karikavõistlusi purjetamises. Väiksemaid võistlusi lastele on korraldatud juba kolmel eelneval aastal, kuid olümpiaklassi ja olümpia ettevalmistusklassi purjetajate jaoks on see paik täiesti uus. Sellest on palju põnevust nii osalejatele kui ka korraldajatele. Looduslikult sügava veega Hara laht pakub suurepäraseid purjetamise tingimusi, kus sportlased oma oskusi proovile saavad panna.

Regati direktori sõnul on regati korraldamine suur väljakutse ning väikese, alles valmiva sadama taristule proovikiviks. Erakordselt head purjetamise tingimused ja lummavalt kaunis loodus on aga kindlasti väärt pingutamist ja purjetajate poolt ette võetavat retke põhjarannikule. Tänu sügavale veele jääb võistlusala kallas võrdlemisi lähedale ja ala küllalt hästi jälgitavaks. Seetõttu on ka pealtvaatajatel kindlasti põnev paik purjetamist jälgida.