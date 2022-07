Levadia eurohooaeg lõppes Malta meistri vastu

Hiberniansi kaitsja Ferdinando Apap lõi esimese värava 78. minutil, viies Malta klubi mängu juhtima. Seisu viigistas minut aega hiljem Levadia ründaja Karl Rudolf Õigus.

Kuid sellest ei piisanud, sest kahe mängu kokkuvõttes kaotati Malta meistritele 3:4, mille tõttu Levadia eurohooaeg lõppes.

Enne mängu:

Eelmisel nädalal võõrsil peetud avakohtumises pidi Levadia tunnistama Hiberniansi 3:2 paremust. Hibernians läks avapoolajal 2:0 juhtima. 87. minutil lõi Maximiliano Ugge ühe tagasi, ent kõigest minut hiljem taastas vastaste kaheväravalise eduseisu Yunusa Muritala tabamus. Neljandal üleminutil lõi Ernest Agyiri Levadia teise värava.

"Peame mõnda asja veel pisut parandama, tegime seda viimastes trennides. Ma olen täiesti kindel, et oleme homseks (neljapäevaks - toim) valmis," sõnas Levadia peatreeneri kohusetäitja Ivan Stojkovic mängueelsel pressikonverentsil. "Maltal see võib-olla meid kammitses esimene poolaeg, aga ma arvan ja tean isegi, et me saime teise poolajaga selle müüri ära lõhutud," lisas Levadia kapten Brent Lepistu.

Pall pannakse A Le Coq Arenal mängu kell 20.00.

Peale Levadia on neljapäeval võistlustules ka Paide Linnameeskond, kes võõrustab Pärnu Rannastaadionil Konverentsiliiga teise eelringi korduskohtumises Ararat-Armeniat. Eelmisel nädalal mängisid klubid 0:0 viiki. Kohtumine algab kell 19.00.