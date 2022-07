Lepistu: mängijad ja klubi peavad peeglisse vaatama

Hiberniansi kaitsja Ferdinando Apap lõi esimese värava 78. minutil, viies Malta klubi mängu juhtima. Seisu viigistas minut aega hiljem Levadia ründaja Karl Rudolf Õigus. Kahe mängu kokkuvõttes jäi Levadia Malta klubile alla 3:4.

"Me ei olnud piisavalt head," rääkis Levadia peatreener Ivan Stojkovic mängujärgses intervjuus ERR-ile. "Palju õnne Hiberniansile edasipääsu puhul. Praegu on väga raske sõnu leida, oleme kõik pettunud. Lootsime rohkemat, aga see on elu: peame tagasi rajale saama ja Premium liigale keskenduma."

"Palju asju läks valesti, tegime vigu, mis ei ole sellisel tasemel andestatavad. Peame analüüsima, nägema, kuidas asju parandada ja üritama liigas meistriks tulla," lisas serblane.

"Lihtne, üks värav jäi puudu," rääkis Levadia kapten Brent Lepistu pärast kohtumist. "Ees jäi otsustavusest puudu; ühtepidi jõudsime vastase kolmandikule mängu jooksul päris palju, aga ütleme, et midagi väga ohtlikku me ei suutnud luua."

"Kui süvaanalüüsida, siis peame eraldi saate selle jaoks tegema," jätkas Lepistu. "Ma ei ütleks et midagi suures pildis väga valesti on, aga mingite asjadega peavad mängijad ja klubi peeglisse vaatama. Natuke oleme järele andnud võrreldes eelmise aastaga."

"Eurohooajaga kahjuks läks niimoodi. Kahju, et ei suutnud see aasta rohkemat, aga nüüd tuleb mängida selle eest, mis laual on ja selleks on Premium liiga," lõpetas Levadia kapten.