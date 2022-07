Christian Eriksen liitub Manchester Unitediga

Christian Eriksen naaseb sellega jalgpalli pärast implanteeritava kardioverter defibrillaatori saamist. Seda seepärast, et Erikseni süda seiskus eelmise aasta EM-i mängu ajal.

"Mul on endiselt suured ambitsioonid. Ma tean, et suudan veel palju saavutada ning Manchester United on koht, kus oma teekonda jätkata," ütles 30-aastane Eriksen.

Taanlane ootab väga ka Hollandist pärit peatreeneri Erik Ten Hagi käe all mängimist. "Nägin, kuidas Erik töötab Ajaxis, ning tean, kui palju ta panustab ettevalmistusse," ütles Eriksen.

398 days ago, Christian Eriksen suffered a cardiac arrest on the pitch and told paramedics to keep his boots because he didn't think he'd play again.



Now he's playing for Man United. Inspirational ❤️ pic.twitter.com/rCeMavtO4Q