United tugevdas kaitseliini Ajaxi mängumehega

Unitedi uus peatreener Erik ten Hag ostis argentiinlase Ajaxisse 2019. aastal, kui ta juhtis sel ajal Hollandi meeskonda.

Ten Hag näeb temas potentsiaali ning toob ta ka Unitedisse. 24-aastane Martinez eelistab mängida vasakul äärekaitses.

Martinez lendas Manchesteri, et saada arstlik läbivaatus ja lõpetada ülemineku juurde kuuluvad protseduurid, sealhulgas viisa hankimine.

Arvatakse, et tema lendamine Austraaliasse, et osaleda Unitedi praegusel turneel, on ebatõeänoline.

Reedel kinnitas United, et Christian Eriksen sõlmis nendega kolmeaastase lepingu. Samal ajal püütakse Frenkie de Jongi Barcelonast Old Traffordile meelitada.

Hollandi äärekaitsja Tyrell Malacia oli Unitedi esimene suvine ost juuli alguses.