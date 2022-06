Martinez päästis Hispaaniale viigi, Ronaldo ja Haaland lõid kaks väravat

Tšehhi asus kohtumist juba 4. minutil Jakub Pešeki väravast juhtima, kuid poolajapausile mindi viigiseisul, kui avapoolaja kolmandal lisaminutil skooris Pablo Gavi. 66. minutil viis Jan Kuchta kodumeeskonna taas juhtima ja Tšehhi liikus kolme punkti suunas, kuni 90. minutil päästis Martinez Hispaaniale viigipunkti.

Samal ajal alistas Portugal kodus kindlalt 4:0 Šveitsi, kaks väravat lõi Cristiano Ronaldo. Ühe värava sai kirja William Carvalho, kuuendal minutil lõi Haris Seferovic omavärava.

A-grupi teises alagrupis on Portugal nelja punktiga liider ja teine on Tšehhi, kel samuti neli punkti. Kaks viiki saanud Hispaania on kahe punktiga kolmas ja Šveitsil on punktiarve veel avamata.

Rahvusta liiga B-grupis sai naabrite omavahelises heitluses Norra võõrsil Rootsist jagu 2:1, mõlemad norralaste väravad lõi nende praegune suurim staar Erling Haaland. Rootsi auvärava lõi teisel lisaminutil Anthony Elanga.

Serbia sai esimese võidu, alistades koduväljakul kindlalt 4:1 Sloveenia.

Täiseduga jätkav Norra on B-grupi neljandas alagrupis kindel liider, teine on Serbia ja kolmas Rootsi, mõlemal on kolm punkti.

Tulemused:

A-grupp

Tšehhi – Hispaania 2:2 (1:1)

Portugal – Šveits 4:0 (3:0)

B-grupp

Serbia – Sloveenia 4:1 (1:1)

Rootsi – Norra 1:2 (0:1)

C-grupp

Küpros – Põhja-Iirimaa 0:0

Gibraltar – Põhja-Makedoonia 0:2 (0:1)

Bulgaaria – Gruusia 2:5 (0:2)

Kosovo – Kreeka 0:1 (0:1)

D-grupp

San Marino – Malta 0:2 (0:0)