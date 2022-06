Foden jääb eemale mängudest Ungari ja Saksamaaga

Inglismaa jalgpallikoondise mängija Phil Foden on üks mitmest mängijast, kes jääb eemale laupäeval toimuvast mängust Inglismaa ja Ungari vahel, kuna andis positiivse koroonaproovi.

Inglismaa jalgpalli tulevikulootus Foden jääb eemale ka teisipäevasest võõrsil toimuvast mängust Saksamaa vastu.

Raheem Sterlingu osalemine Ungari vastu on samuti kahtluse all, kuna teda kimbutab külmetushaigus. Samuti jäävad eemale keskkaitsjad Fikayo Tomori ja Marc Guehi.

Inglismaa koondisel on sel kuul ees neli Rahvuste liiga mängu ja lisaks veel kaks kohtumist septembris.

Ungari ei ole Inglismaa koondist võitnud juba alates 1962. aastast. Omavahel on sellest ajast peale kohtutud 15. korral.

Inglismaa on viimasest 22 mängust võitnud 18 ja lasknud endale lüüa ainult kuus väravat. See on nende ajaloo pikim võiduseeria.