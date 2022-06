U-21 jalgpallikoondise kohutav seeria sai jätku

Pärnu Rannastaadionil peetud kohtumises jäi Eesti kiirelt kaotusseisu, kui juba kolmandal minutil avas skoori Musa Gurbanli. Tagumisse posti tulnud tsenderduse suunas Rufat Abdullazade värava ette, kus Gurbanli selle võrku suskas, vahendab jalgpall.ee.

Täpselt pool tundi hiljem oli taas täpne Gurbanli, kui pääses hea söödu järel üks ühele Eesti väravas seisnud Carl Kaiser Kiidjärvega ning tõstis palli osavalt üle puurivahi. Vahetult pärast seda tekkis suurepärane võimalus ka Eestil, kui Henri Välja lõikas karistusala lähistelt vastaste söödu vahelt ning leidis omakorda Robi Saarma. Paide Linnameeskonna ründaja lähilöögi suutis Aserbaidžaani väravavaht jalaga tõrjuda. Külalised hoidsid avapoolaja lõpuni initsiatiivi enda käes ning vaheajapausile suundutigi nende kaheväravalises eduseisus.

Teist poolaega alustas Aserbaidžaan kordades teravamalt kui esimest, sest esimese viie minutiga sahistati võrku juba kahel korral. Esmalt realiseeris Rufat Abdullazade penalti ning seejärel keerutas Jeyhun Nuriyev vasaku jalaga osavalt tagumise posti kõrvale. Eesti parim võimalus skoor avada tuli 70. minutil, kui Otto Robert Lipu löögi tõrjus väravavaht enda ette ja sealt sai löögile Kristofer Grauberg Lepik, kuid tema ürituse suutis vastaste puurilukk samuti pareerida. Aserbaidžaan vormistas lõppseisu 84. minutil, kui Ismayil Zulfugarli saatis karistusalas tugeva löögi lati alla.

Koondise abitreener Igor Morozov tunnistas mängujärgses intervjuus Soccernet TV-le, et mäng ei läinud plaanipäraselt. "Asjad ei tulnud välja nii nagu me tahtsime. Kohati mängisime isegi okeilt ja mingeid võimalusi oli. Mängu algus ja teise poolaja algus on alati kõige ohtlikumad kohad, kust võib väravaid tulla. Kui jääd magama ja vastane on kõrgest klassist, siis lüüaksegi," lausus Morozov.

Eesti on A-valikgrupis kaotanud kõik üheksa seni peetud mängu väravate vahega 0:28. EM-valiksarja viimane kohtumine ootab Eestit ees kolmapäeval, 8. juunil, kui Rannastaadionil on kell 19.00 vastaseks valikgrupi liider Horvaatia.