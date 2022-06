Ottomar Ladva saavutas teise koha maailma suurima pokkeriürituse turniiril

Ülikõrge 25 500-dollarilise osalustasu tõttu on high-rolleri turniir suunatud vaid kõrges mängus karastunud pokkeriproffidele. Võistluse lõppfaasis sõlmisid Eestist pärit Ladva ning Kanada pokkerimiljonär Daniel Dvoress omavahelise kokkuleppe auhinnarahade jagamiseks. Lühikeses heitluses tiitlile jäi aga peale viimane.

Ladva on võistelnud edukalt ka teistel GGOC turniiridel. Samal päeval suutis ta võita veel Sunday Saver high-rolleri turniiri ning teenida 50 000 eurot auhinnaraha. Ainuüksi viimase kahe aasta jooksul on 24-aastane Ottomar Ladva teeninud GG-võrgustikus üle kuue miljoni euro auhinnaraha.

Peale pokkeriturniiri võitude on Haapsalust pärit noormees saavutanud palju ka malespordis, seda juba Läänemaa Ühisgümnaasiumi õpilasena. Ottomar Ladva on neljakordne Eesti malemeister, Eesti noorim malemeister ning saavutanud 12-aastaselt kiirmale Euroopa noorte meistrivõistlustel kolmanda koha. Peale maletamise näitab täna Mehhikos elav noormees online pokkeriturniiridel maailma tippvormi.

Eesti esimaletajast Ladvast on vaid paari aastaga saanud üks maailma hinnatumaid online-pokkeriproffe, kes on pälvinud Eesti parima pokkerimängija aunimetuse.

Pokkerimänedžeri Herli Olopi sõnul on Ladva sage külaline ka ülikõrgetel enam kui 10 000-dollarilise sisseostuga turniiridel. Ainuüksi viimase kahe aasta jooksul on ta teeninud GG-võrgustikus üle kuue miljoni euro auhinnaraha. "Sellest summast tuleb küll lahutada turniiride sisseostud, kuid ilmselgelt on Ladva võidumarginaal keskmisest märksa kõrgem. Seejuures käib jutt turniiridest, mille tase on erakordselt tugev, kus lööb kaasa maailma absoluutne pokkeriparemik," selgitas Olop.

GG Online Championship lõppes kolmapäeval, kus osales sadu Eesti pokkerimängijaid. Suurfestival koosneb 131 turniirist ning selle üldine auhinnafond on garanteeritult vähemalt 150 miljonit dollarit. Ainus Eesti pokkerituba, mis tegutseb maailma suurimas pokkerivõrgustikus GG Network, on OlyBet. Tänu sellele saavad OlyBeti mängijad osaleda nii turniiripokkeri maailmameistrivõistlustel (WSOP) kui teistel suurturniiridel, mille auhinnafondid ulatuvad kümnetesse miljonitesse eurodesse.