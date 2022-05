Harku järve jooksu võitsid Roman Fosti ja Kaisa Kukk

Viimastel võistluseelsetel päevadel pani end kirja mitmeid tugevaid jooksjaid, sealhulgas klubikaaslased Spartast – Roman Fosti ja Leonid Latsepov. Kuivõrd Fosti on spetsialiseerunud maratonidistantsisle ning Latsepov võistleb lühematel maadel, tõotas tulla põnev võistlus. 6,5 km pikkune ring ümber Harku järve on piisavalt lühike, et kummalgi jooksjal otsest eelist teise ees ei olnud, vahendab Marathon100.

Roman Fosti näitas, et lühemate distantside kiirus ei ole kuhugi kadunud ning võttis napi, kuid siiski selge võidu 15 aastat noorema Latsepovi ees. Romani ajaks fikseeriti 19.12,4, mulluse võitja Latsepovi tulemuseks 19.13,5. Kolmanda koha sai Jooksupartnerit esindav Karel Hussar (19.24).

Naistest astus pjedestaali kõrgeimale astmele Kaisa Kukk (Tartu SS Kalev), kes lõpetas ajaga 22.56. Mullune võitja Pille Hinn (Sparta) saavutas teise koha (23.07) ning kolmandaks tuli Helen Bell (Sparta, mullune sama võistluse teine) tulemusega 23.28.