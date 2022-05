Eesti parim hokimees Robert Rooba sõlmis lepingu endise koduklubiga

"Robi on pikaaegne JYP-i ja meie moodi mängija, kuigi tema lähtekoht on teine kui Jyväskylä või Soome. Temalt oodatakse suurt vastutust tulemuste eest hokiplatsil ning eeskujuliku sportlase olekut väljaspool väljakut. Usume, et ta on meie meeskonnale hea täiendus," kommenteeris JYP-i spordidirektor Mikko Viitanen, vahendab Eesti Hoki oma kodulehel.

Rooba sõlmis klubiga kaheaastase lepingu, kuid järgmisel suvel on tal võimalik liituda ka mõne teise meeskonnaga.

Rooba mängis JYP-i särgis aastatel 2016–2021 kokku viis hooaega, tema suurim saavutus oli Champions Hockey League'i võit 2018. aastal ning Soome liiga pronks aasta varem. Enne JYP-iga liitumist kuulus Rooba Espoo Bluesi koosseisu. Kokku on Rooba nimel Soome liigas põhiturniiril 361 mängu, 78 väravat ja 45 tulemuslikku söötu, millele lisanduvad sõelmängude 18 mängu ja 3 resultatiivset söötu.

Rooba tunnistas, et tal on Jyväskylä linnaga eriline suhe. "Viis aastat on inimese elus ja eriti hokimängija karjääris pikk aeg. Seetõttu saan rääkida Jyväskyläst kui oma teisest kodust, kuhu on tore tagasi pöörduda. Olen alati olnud tänulik selle eest, kuidas mind Jyväskylässe tulles vastu võeti," meenutas Rooba.

"Viimased aastad on JYP-ile olnud rasked, kuid siiski on toetajad suutnud meeskonda julgustada. Mul on kindel usk, et "kelk" hakkab pöörduma ja oleme millegi suure lävel. Ma tahan, et kõik läheksid sellele teekonnale koos meiega," lisas ta.