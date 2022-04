Leedu vastu kaks väravat visanud Arrak: koondises on meeleolu päris hea

"Alustasime kohtumist hästi ja tegime pigem hea mängu. Paaril korral võtsime karistusi, aga lõppkokkuvõttes lahendasime ka need olukorrad edukalt. Suutsime koos lõpuni võidelda," rääkis Arrak pärast mängu.

"Koondises on meeleolu päris hea, kõik mängivad koos ja aitavad teineteist. Loodetavasti mängime homme (laupäeval - toim) samamoodi nagu täna," lisas Arrak.

Abitreener Kaupo Kaljuste sõnul oli kohtumise peamine eesmärk anda kõikidele mängijatele võrdselt mänguaega. "Kuna lõpus läks mäng üsna võrdseks ja oli tasavägine, siis mõned mängijad said ikkagi rohkem mänguaega kui teised. Peamine eesmärk oli kõiki mängijaid jääl näha ja teada saada, kuidas me neid MM-turniiril kasutada saame."

"Selles mõttes näitasime vaimset tugevust, et tulime välja 1:3 kaotusseisust, 3:4 kaotusseisust ja lõpus suutsime seisu viigistada. Tegelikult kohtunik tühistas ka kaks meie väravat. See mäng ikkagi näitas, et suudame rasketest olukordadest välja tulla."

Milline on plaan kordusmänguks? "Laupäeval saavad mõned mängijad, kes täna vähem mängisid rohkem mänguaega ja mängu alustab väravas Villem-Henrik Koitmaa. Peame koormust jagama ühtlasemalt, MM-turniir on järgmisel nädalal ja kõik peavad selleks olema värsked, see on peamine," ütles Kaljuste.

Leedu ja Eesti koondised kohtuvad teises kontrollmängus laupäeval kell 17.50 Elektrenais.