Hollandi jalgpallikoondise peatreener Loius van Gaal võitleb vähiga

Endine Manchester Unitedi peatreener, praegu Hollandi jalgpallikoondist juhtiv Louis van Gaal teatas, et põeb eesnäärmevähki.

Pühapäeval Hollandi telesaates Humberto rääkis legendaarne jalgpallitreener, et tema kasvaja on agressiivse loomuga, aga mitte pöördumatu.

70-aastane van Gaal ütles, et hiljutise koondisepausi ajal ta oma mängijatele vähidiagnoosist ei rääkinud, mängijad said uudisest teada televiisori vahendusel. "Ma ei tahtnud seda oma mängijatele rääkida, sest see oleks võinud nende esitust mõjutada," lisas ta.

Ameti mahapanemisele ta ei mõtle, Hollandi koondisel seisab ees MM-finaalturniir Kataris. Van Gaal on Hollandi peatreeneriks kolmandat korda, 2014. aasta MM-il tuli koondis kolmandaks.

Samuti on ta võitnud liigatiitleid Manchester Unitedi, Barcelona, ​​Müncheni Bayerni, AZ Alkmaari ja Ajaxiga. 1995. aastal valiti van Gaal nii Euroopa kui ka maailma parimaks jalgpallitreeneriks.