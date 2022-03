Viimsi FC Smsraha tuli neljandat korda karikavõitjaks

Aastase vaheaja järel toimunud karikafinaalis võitis avapoolaja 4:3 FC Cosmos, kuid 1.16 enne normaalaja lõppu suutis FC Smsraha arvulisest ülekaalust viigistada ja viia mängu lisaajale.

Lisaajal pani karikakaitsja oma paremuse maksma, mindi juhtima 5:4, vastane suutis veel 10 meetri karistuslöögist viigistada, kuid FC Smsraha võitis siiski kohtumise 7:5.

Kolme väravaga tõusis mängu kangelaseks Ervin Stüf. Ühe värava lõid võitjate kasuks Artur Makarov, Nikita Filin, Nikita Andrejev ja Igor Vassiljev. Karikavõitjateks tulid mängijatest veel Mark Boskin, Edwin Stüf, Dmitri Gabenko, Artur Sorokin, Artur Bõstrov, Oleksandr Sorokin ja Aleksei Titenok ning abimeestena Andrei Arhipov, Pavel Putškov ja Andrei Golovin.

FC Smsraha meeskond on esimene Eesti klubi, kes on tulnud karikavõitjaks neljal korral, võidud on saadud ka 2018., 2019. ja 2020. aastal.

Enne karikafinaali 15 mängu järjest kaotuseta püsinud FC Cosmose kasuks lõid kaks väravat Alexander Moreno ja Keiber Quevedo, ühe värava lõi Maksim Babjak.