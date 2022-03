Aastase vaheaja järel selgub saalijalgpalli karikavõitja

Kell 18.30 algavas finaalis on vastamisi meeskonnad, kes ka viimati toimunud finaalis kohtusid: kaks aastat tagasi oli FC Smsraha ligi 300 pealtvaataja ees parem tulemusega 3:2.



Eelmisel hooajal jäid karikavõistlused pooleli, kui kaheksast 1/8-finaali mängust oli peetud kuus. Kui FC Cosmos jõudis kaheksandikfinaalis Rummu Dünamot 7:3 võita, siis kuus päeva hiljem toimuma pidanud Viimsi FC Smraha ja FC Jõgeva Wolvesi kohtumine jäi juba ära.



Meeskonnad on enne tänast kohtunud 12 korral ning Viimsil on võite 8, Cosmosel 3 ja üks mäng on lõppenud viigiga. Cosmose üks võit on saadud penaltitega, nimelt lõppes eelmise hooaja meistrivõistluste poolfinaalseerias nende esimene kohtumine 2:2, kuid penaltitega oli FC Cosmos parem 3:1. Kusjuures Viimsile jäi see eelmise hooaja ainsaks kaotuseks: põhiturniiril võideti 14 mängu ja play-off'is alistati vastane viies kohtumises.



Sel hooajal on meeskonnad meistrivõistluste põhiturniiril kohtunud kaks korda ning punktid poolitati: 20. novembril võitis Viimsi kodus 4:1 (4:1), 5. veebruaril oli FC Cosmos Kiilis vastasest parem 5:2 (0:0). Ka meistrivõistlused lõpetasid meeskonnad tabeli tipus võrdselt 42 punktiga, vaid lisanäitajad andsid play-off'iks esimese asetuse FC Cosmosele.



Reedel lõppevatel karikavõistlustel on Viimsi seni mänginud kõik kohtumised loosi tahtel võõrsil: 1/8-finaalis võideti 10:5 (5:2) FC Jõgeva Wolvesi, veerandfinaalis oldi 2:1 (0:1) parem JK Kohilast ja poofinaalis võideti 4:4 (3:2) lõppenud normaalaja järel lisaajal 7:4 Tartu Ravens Futsalit.



Tallinna FC Cosmosele andis Narva SK Ganza 1/8-finaalis loobumisvõidu, veerandfinaalis olid nad kodus 11:2 (6:1) paremad Jõhvi FC Phoenixist ja poolfinaalis alistati piirilinnas FC Narva United II 5:1 (3:0), kusjuures selles mängus sai punase kaardi kähmluses osalenud Denis Vnukov ehk meistrivõistluste edukaim väravakütt peab finaali kõrvalt vaatama.



Kahe peale on finalistid senipeetud üheksast karikavõistluste finaalist võitnud neli. Viimsi on võitnud kolm viimast karikat: aastal 2018 saadi võit FC Rinopali nime all, 2019. ja 2020. aastal kanti nime FC Smsraha. FC Cosmos on karikavõitjaks tulnud 2016. aastal. Lisaks Viimsile on kolm karikavõitu saanud Tallinna SK Augur Enemat (2013, 2014, 2017), üks karikavõit on sarnaselt FC Cosmosega ette näidata Tallinna meeskondadel Maccabi (2012) ja FC Anži (2015).



Senised karikafinaalid



2020/2021

Karikavõistlused jäid koroonaviiruse tõttu pooleli.



2019/2020

15.02.2020, Viimsi kooli spordikompleks

Viimsi FC Smsraha – Tallinna FC Cosmos 3:2 (2:0)

Oleksi Fetko 1:0, Oleksandr Sorokin 2:0, Jevgeni Merkurjev 3:0, Kirill Ianovitskii 3:1, Nikita Saltykov 3:2.



2018/2019

16.02.2019, Võru spordikeskus

Viimsi FC Smsraha – Rõuge Saunamaa 7:4 (3:0)

Oleksandr Sorokin 1:0, Jevgeni Merkurjev 2:0, Artur Makarov 3:0, Ervin Stüf 4:0, Edwin Stüf 5:0, Tarvo Piho 5:1, Kristo Perli 5:2, 5:3 ja 5:4, Jevgeni Merkurjev (pen) 6:4, Ervin Stüf 7:4.

FC Cosmos kaotas 1/4-finaalis Saunamaale 11:17.



2017/2018

25.03.2018, Tallinna Kalevi spordihall

Viimsi FC Rinopal – Narva United FC 4:4 (3:2), lisaaeg 4:4, penaltid 3:2

Andrei Panteleev 0:1, Sergey Šilkov 0:2, Jevgeni Merkurjev 1:1, Andrei Panteleev 1:3, Anton Smetanin 2:3, Andrei Panteleev 2:4, Anton Smetanin 3:4, Artur Makarov 4:4.

FC Cosmos kaotas poolfinaalis lisaajal Narva United FC-le 3:4.



2016/2017

04.03.2017, Võru spordikeskus

Tallinna SK Augur Enemat – Rõuge Saunamaa 4:4 (3:3), lisaaeg 6:5

Magnus Martinson 1:0, Arsen Katšmazov 2:0 (ov), Lehar Savikink 2:1 ja 2:2, Kristo Perli 2:3, Andrei Antonov 3:3, Vladislav Tšurilkin 4:3 (pen), Kert Joakit 4:4, Mait Anton 5:4, Vladislav Tšurilkin 6:4, Oliver Ossipov 6:5.

FC Cosmos kaotas veerandfinaalis SK Augur Enematile 2:5.

FC Rinopal kaotas 1/16-finaalis FC Cosmosele 3:5.



2015/2016

06.03.2016, Kiili spordihoone

Tallinna FC Cosmos – Tallinna Maccabi 4:1 (0:0)

Juri Amosov 1:0, Erik Grigorjev 2:0, Sergei Balbutski 2:1, Ilja Krivošein 3:1.

FC Rinopal kaotas 1/8-finaalis Narva United FC-le 0:10.



2014/2015

29.03.2015, Kiili spordihoone

Tallinna FC Anži – Tallinna SK Augur Enemat 4:0 (1:0)

Ragnar Rump 1:0, Juri Pronin 2:0, Jevgeni Merkurjev 3:0, Sergei Kostin 4:0.

FC Cosmos kaotas poolfinaalis FC Anžile 1:3.

FC Rinopal Ajax kaotas 1/8-finaalis FC Anžile 3:8.



2013/2014

30.03.2014, Kiili spordihoone

Tallinna SK Augur Enemat – FC Starbunker Maardu 11:3 (5:1)

Magnus Martinson 1:0, Roman Minlibajev 2:0 ja 3:0, Andrei Russak 3:1, Mait Anton 4:1, Tõnis Kaukvere 5:1, Ilja Zelentsov 5:2, Rasmus Munskind 6:2, Klimenti Boldyrev 6:3, Roman Minlivajev 7:3, 8:3, 9:3, 10:3, Indrek Rist 11:3.



2012/2013

30.03.2013, Kiili spordihoone

Tallinna SK Augur Enemat – Tapa Kirde kaitseringkond 8:2 (4:0)

Antti Arst 1:0, Ramus Munskind 2:0, Antti Arst 3:0, Rauno Nõmmiko 4:0, Priit Murumets 5:0, Raido Reinsalu 5:1, Martin Taska 6:1 ja 7:1, Taavo Velt 7:2, Roman Minlibajev 8:2.



2011/2012

18.03.2012, Kiili spordihoone

Tallinna Maccabi – Viimsi FC Raketa 6:4 (4:1)

Mark Švets 1:0, Andrei Titov 2:0, Aleksandr Berg 3:0, Aleksei Polgihh 4:0 (ov), Aleksei Polgigg 4:1, Juri Amosov 4:2, Arturs Jerofejevs 4:3, Mihhail Šrubkovski 4:4, Maksim Rõtškov 5:4 ja 6:4.