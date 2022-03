Kuus kohta kaotanud Talihärm: olen Eesti rahvale toetuse eest nii tänulik

Eesti avavahetust sõitnud Kristo Siimer tegi kahe tiiru peale kokku kolm möödalasku ja saatis Kalev Ermitsa rajale kaheksandana, liidritest minuti hiljem. Ermits lasi Siimeriga sarnaselt ning poolel maal oli Eesti kaotus 2.20.

"Käsi ei värisenud, mis värises, oli toru! Tuule pärast läksid kaks mööda. Päris palju nähti vaeva, et märgid kukuksid," rääkis Siimer "Ma olen väga rahul! Kolm varu - saaks alati paremini, aga vaadates kaotust ja kohta, on tänane päev väga hästi läinud," tõdes ta.

"Olin kolmanda ringi esimese tõusu otsas endast juba kõik andnud, see oli üks päris valus kannatamine. Jõudsin staadionile tagasi, kõik on hästi," sõnas Ermits. "Sprindiga võrreldes oli jalg selgelt kehvem, juba esimesel ringil tundsin, et kergust ja värskust jalas ei ole. Teatevõistluses on märkide maha saamine esmatähtis ja see õnnestus."

Mis mälestuse Ermits koduselt MK-etapilt kaasa võtab? "Väga kihvt! Seda spordiala on juba aastaid tehtud, lõpuks koduväljakul sellise rahva ees võistelda: sellest jääb suurepärane mälestus."

Otepää publikule pakkus ilusa võistluse kolmandat vahetust sõitnud Susan Külm, kes lasi lamades veatult ja tõusis seitsmendaks, ankrunaise Johanna Talihärma saatis ta rajale Norrast 2.51,4 hiljem. Paraku tegi Talihärm kokku viis möödalasku ja kaotas ligi kolm minutit lisaks. Nii pidi Eesti leppima 13. kohaga.

"Täna oli väga raske," sõnas Külm. "Mulle see sumpamine väga ei istu, aga andsin endast ikka kõik. Teisel ringil sain pundiga koos sõita ja viimasel ringil oli, keda püüda."

"Teadsin, kui kehv enesetunne mul on," rääkis Talihärm võistluse järel. "Praegu nutan ja naeran korraga selle toetuse pärast, sest just hetkel, kui sul on nii raske, on seda kõige rohkem vaja. Olen selle eest Eesti rahvale nii tänulik. Ma olin nii kutu, et ma reaalselt ei näinud märke. Hakkasin juba teisel ringil vaikselt pilti tasku panema ja nii on väga keeruline lasta."