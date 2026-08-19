Lesser Saksamaa järelkasvu vedamisest: tippspordis ei saa midagi niisama

Mõne aasta eest tippspordiga lõpparve teinud Erik Lesser juhendab alates selle aasta maist Saksamaa naislaskesuusatajate järelkasvu. Sel nädalavahetusel toimuv Dresdeni linnasprint (City Biathlon) on esimene võistlus, kus ta on koondise treenerina lasketiirus kohal.

Sakslase sõnul naudib ta treeneritöö juures kõige enam võistlusmomenti ja sportlaste toetamist selle käigus.

"Minu jaoks pole midagi paremat kui võistlus. Naudin eriti oma sportlaste toetamist võistluste ajal või nendega koos treeninglaagrites viibimist. DSV (Saksa Suusaliidu) noorte treeneri ametikoht toob kaasa uue vastutuse. See erineb rollidest, mida täitsin varem sportlasena või treenerina Oberhofi spordigümnaasiumis. Tunnen Saksa Suusaliitu ja selle struktuure hästi, kuid nüüd saan neid vaadata teisest vaatenurgast," sõnas Lesser IBU-le antud intervjuus.

Sportlastega töötamise juures toob ta väljakutsena välja tasakaalu hoidmise eri vanuses sportlaste puhul ning seejuures kõigile arengu võimaldamine.

"Näen sportlasi vaid treeninglaagrites. Igaühel neist on oma treeningbaas ja peatreener. Kui oleme koos laagris, on oluline, et treeningud vastaksid kõigi vajadustele. Sportlased on vanuses 17–21 aastat, mõned käivad veel keskkoolis, teised on aga juba profid. See nõuab head tasakaalu, et kõik saaksid treeninglaagri ajal edasi areneda," lausus sakslane.

Lesser on seisukohal, et tipptasemel tulemusi saab saavutada vaid ränga tööga.

"Ütlus "midagi ei saa niisama" võib tunduda küll kulunud fraasina, kuid tippspordis peab see kindlasti paika. Püüan hoida eraelu ja töö lahus ning tahan olla kergesti lähenetav – selline treener, kellega saab avatult arutada kõiki murekohti."

"Ma pole kunagi kohanud noort sportlast, kes poleks valmis treeningul endast maksimumi andma või kes hoiaks kõrvale intensiivsest treeningust. Muidugi võivad intervalltreeningud Instagramis lihtsad välja näha. Kerge on unustada, et tippsport on raske töö," ütles Lesser.

Lesseri juhendatavad osalevad ka Dresdenis toimuval noortevõistlusel Youngester Team Challenge. Treener usub, et võistlus on suurepärane võimalus kogemuste saamiseks ja hea viis valmistuda nädal hiljem toimuvateks Saksamaa meistrivõistlusteks.

"Sportlasena on linnabiatlon olnud minu jaoks alati suurepärane võimalus teha intensiivseid treeninguid koos teiste tippsportlastega. Seda kogemust annan edasi ka oma treeninggrupile. Kuigi saan anda võistluse enda kohta nõuandeid, peab iga sportlane olukorraga individuaalselt kohanema ja vaimselt valmistuma," lausus ta.

Saksamaa laskesuusataja riputas püssi varna 2022. aastal lõppenud hooaja järel. MK-sarjas osales ta 12 hooajal, mille käigus teenis kuus etapivõitu. Tema auhinnakogusse kuuluvad ka kolm eri karva olümpiamedalit ning kaks maailmameistrivõistluste kuldmedalit.